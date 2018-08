Sudanul de Sud îşi reia producţia de petrol Sudanul de Sud si-a reluat productia de petrol, intrerupta in 2013 din cauza razboiului civil, a anuntat duminica ministrul petrolului din Sudan, Azhari Abdul-Ghadir, citat de Xinhua. Exportul titeiului din Sudanul de Sud se face prin instalatiile din Sudan, mentioneaza agentia. Potrivit ministrului sudanez, capacitatea actuala de productie este de doar 20.000 de barili pe zi, dar pana la sfarsitul anului, cand se vor incheia si lucrarile de intretinere, ar urma sa ajunga la 80.000 de barili pe zi in cinci campuri petroliere care pana acum au fost inchise. Nivelul stabilit pentru productia zilnica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

