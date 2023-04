Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de lovitura de stat in Sudan inceputa sambata. UPDATE Luptele dintre armata si paramilitari din Sudan au provocat moartea a cel putin 83 de persoane si ranirea altor 1.126 incepand de joi, a raportat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), duminica seara. Ciocnirile au continuat in noapte…

- ”In timp ce analizam evolutia situatiei de securitate, suntem fortati sa oprim temporar toate operatiunile din Sudan. WFP se angajeaza sa ajute poporul sudanez care se confrunta cu o insecuritate alimentara grava, dar nu ne putem face munca de salvare daca siguranta si securitatea echipelor si partenerilor…

- Comandantul armatei sudaneze, Abdel Fattah al-Burhan (care conduce și Consiliul Suveran, organul de conducere al țarii), a declarat ca grupul paramilitar Fortele de Sprijin Rapid (RSF) a planificat mai multe tentative de asasinat.Potrivit acestuia, "rebelii iși pregateau atacul in avans pentru a…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021. In al treilea sau „comunicat catre popor”…

- Liderul miscarii rebele houthi din Yemen a strans mana unui membru al unei delegatii saudite, in capitala tarii, Sana'a. Cei doi oficiali s-au intalnit inaintea discutiilor referitoare la un posibil acord de incetare a focului, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

