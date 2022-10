Sudan: Proteste pentru oprirea violenţelor etnice In orasul sudanez Damazin protestatarii au cerut sa se puna capat violentelor etnice care au ucis cel putin 200 de persoane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Sudan: Proteste pentru oprirea violentelor etnice Tensiuni și orgolii maxime:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Sudan:pentruși orgolii maxime:…

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de palestinieni au aruncat miercuri cu pietre in fortele de securitate in Ierusalimul de Est, pe fondul blocadei impusa de aramata israeliana asupra unei majore tabere de refugiati, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un grup de protestatari din Franta au creat ceea ce au numit "cimitir femicid", pentru a atrage atentia asupra numarului mare de femei ucise de partenerii lor, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel putin trei birouri militare de inregistrare și inrolare din Rusia au fost vizate de acțiuni violente, potrivit Rador, dupa ce liderul rus Vladimir Putin a declarat mobilizare parțiala in Rusia pentru ca mai mulți cetațeni rezerviști sa poata fi trimiși pe frontul ucrainean. Fii la curent…

- Forțele ruse de securitate au reținut miercuri peste 1.300 de persoane care au participat la proteste care denunța mobilizarea, a declarat un grup de aparare a drepturilor, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un oficial armean de rang inalt a anuntat miercuri noaptea ca s-a ajuns la un armistitiu cu Azerbaidjanul, dupa doua zile de violente intre armatele celor doua tari, violente legate de disputata enclava Nagorno-Karabah, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zeci de mii de argentinieni au manifestat vineri in mai multe orase, sub socul tentativei de asasinat care a vizat-o joi pe vicepresedinta Cristina Kirchner, tentativa ce a suscitat un val de condamnari pe plan international si a generat in Argentina apeluri la temperare in politica, informeaza sambata…

- Circa 4.000 de militari in principal din Indonezia si SUA vor participa la un exercitiu militar comun saptamana viitoare care subliniaza "importanta pe care o dam unei regiuni Indo-Pacifice libere si deschise", a declarat vineri un responsabil militar american de rang inalt, relateaza Reuters, potrivit…

- Comunitatea Declic organizeaza, marti, un protest la Ministerul Muncii pentru a cere cresterea salariului minim la un nivel decent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…