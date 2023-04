Sudan: forţele paramilitare au anunţat că Statele Unite și-au evacuat diplomaţii şi familiile acestora din ţară Forțele paramilitare de sprijin rapid RSF din Sudan au declarat duminica dimineața ca o misiune a forțelor americane, formata din șase avioane, a evacuat diplomații americani și familiile acestora din țara, informeaza Rador. Operațiunea a fost efectuata prin coordonare cu RSF, a precizat purtatorul de cuvant al fortelor aceasta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

