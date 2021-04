Sudan: Confruntări în Darfurul de Vest, soldate cu cel puţin 40 de morţi (nou bilanţ ONU) Cel putin 40 de persoane au fost ucise si 58 ranite in luptele tribale care au avut loc de sambata in El-Geneina, capitala Darfurului de Vest, fiind cele mai recente violente in aceasta regiune tulburata din vestul Sudanului, a anuntat luni ONU, relateaza AFP. ''Incepand cu 3 aprilie, 40 de persoane au fost ucise in recentele ciocniri dintre triburile Al-Massalit si cele arabe. Situatia ramane tensionata in orasul El-Geneina'', a indicat intr-un comunicat Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA). ''Comisia guvernamentala de ajutor umanitar raporteaza (...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

