- Circa patru milioane de persoane din statul indian Assam (nord-est) si din Nepalul vecin au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, in timp ce numarul deceselor provocate de intemperii este de cel putin 189, informeaza Reuters. Apele iesite din matca ale fluviului Brahmaputra,…

- Inundatiile inregistrate in centrul si estul Chinei s-au soldat deja cu cel putin 140 de morti si disparuti si ameninta acum celebra metropola Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima oara in luna decembrie, informeaza AFP potrivit Agerpres. Orasul cu 11 milioane de locuitori face…

- Germania a preluat in ultimii patru ani circa 10.000 de migranti din tabere de refugiati din Turcia, in cadrul pactului dintre Ankara si Bruxelles cu privire la refugiati, relateaza miercuri dpa, citand presa germana. Comparativ cu alte tari ale UE, Germania primeste de departe cei mai…

- Cel putin patru oameni au murit si multi altii au fost raniti intr-o explozie la o moschee din Kabul, in timpul rugaciunilor de vineri, a anuntat vineri Ministerul afgan de interne, transmite Reuters potrovit Agerpres. In interiorul moscheii, Shir Shah-e-Suri, au fost plasati explozibili inainte…

- Politia bulgara a confiscat la Sofia 360 de kilograme de cocaina in valoare de circa 50 de milioane de euro ce avea ca destinatie Europa Occidentala, au declarat miercuri pentru agentia EFE surse din Ministerul de Interne bulgar, potrivit Agerpres.In timpul unui control de rutina in capitala…

- Sistemul spaniol de stat a platit in primele patru luni ale acestui an cu circa 30.000 de pensii mai putin fata de perioada similara a anului trecut, in special din cauza deceselor provocate de noul coronavirus, a anuntat marti Ministerul spaniol al Muncii, transmite agerpres.ro.

- Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alti zeci sunt dați disparuți in Somalia din cauza inundațiilor puternice din țara africana. Ploile torențiale din ultimele zile au provocat ieșirea din albii a raurilor.