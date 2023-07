Stiri pe aceeasi tema

- Fluxurile ilegale de migranti dauneaza tuturor tarilor de pe malul Mediteranei, a declarat duminica premierul italian Giorgia Meloni, care a incercat sa creeze o alianta larga de state pentru a lupta impotriva traficului de persoane, relateaza Reuters. CITESTE SI Ursula von der Leyen spune ca…

- Angajatii unui adapost pentru animale din Polonia au luat masuri speciale pentru a-si proteja cainii si pisicile de canicula. Desi in Polonia nu este la fel de cald ca in sudul Europei, oamenii s-au gandit ca un pic de confort nu le strica prietenilor blanosi.

- Proprietarul clubului de fotbal englez Newcastle United, fondul suveran PIF din Arabia Saudita, analizeaza posibilitatea achizitionarii unui alt important club de fotbal din Europa, in contextul in care regatul petrolier din Orientul Mijlociu se pregateste sa cheltuie sume mari in domeniul sportului,…

- Proprietarii apartamentelor care dețin aer condiționat risca amenzi usturatoare. O femeie din Constanța a fost data in judecata pentru cele doua aparate de aer condiționat plasate in propriul birou. In 2018, femeia a fost amendata de Poliția Locala pe motiv ca sistemul de evacuare al apei din cele…

- Comisia Europeana a propus un buget anual al UE in valoare de 189,3 miliarde euro pentru 2024, care va fi completat cu plați estimate la 113 miliarde euro pentru granturi in cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie. Prioritațile sunt, in general, cele tradiționale. Cele doua…

- UE si Statele Unite anunta un cod de conduita comun. Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite au anuntat miercuri un proiect de cod de conduita comun cu privire la inteligenta artificiala (AI) deschis tarilor democratice, care ar urma sa se aplice in mod voluntar in acest sector, transmit AFP si Reuters.…

- Rata inflatiei in Germania incetineste semnificativ, majorarea dobanzilor de catre BCE. Germania s-a alaturat statelor din zona euro care au raportat o incetinire semnificativa a inflatiei - sustinand argumentele unor oficiali ai BCE ca majorarea dobanzilor se apropie de final, transmite Reuters…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…