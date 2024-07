Sud-estul țării nu scapă de caniculă / ANM a emis avertizare Cod roșu și pentru joi, 18 iulie EvenimentSud-estul țarii nu scapa de canicula / ANM a emis avertizare Cod roșu și pentru joi, 18 iulie iulie 17, 2024 09:35 Daca pe parcursul zilei de astazi, cea mai mare parte a țarii este sub avertizare Cod roșu de canicula, pentru maine, 18 iulie, meteorologii au restrans avertizarile, insa sud-estul Romaniei ramane sub influența valului de caldura intens și persistent, canicula și disconfort termic accentuat. Astfel, in județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, municipiul București, Calarași, Ialomița, Braila, Tulcea și Constanța valul de caldura va continua sa fie intens. Se… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

