- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, scrie The Guardian.

- Doi tineri din judetul Buzau, cu varste de 21 si 23 de ani, au fost arestati preventiv pentru ca ar fi uzat fara drept de calitatea de politist si ar fi deposedat de bani si carduri bancare mai multe femei, ei fiind cercetati pentru uzurpare de calitati oficiale si talharie calificata, informeaza…

- Amendamentul care prevede majorarea impozitelor a fost adoptat ieri de comisiile reunite, iar daca nu va ajunge la votul final azi va fi adoptat tacit. Senatorii vor decide astazi cat de mari vor fi impozitele pe locuinte, de anul viitor.Romanii sunt tot mai aproape de a plati un impozit mai mare pe…

- 3 tineri, printre care și un minor, sunt cercetați penal pentru distribuirea drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu din capitala. Oamenii legii au ridicat droguri de circa 150.000 lei, in urma unor percheziții efectuate acasa la banuiți.

- FARA MINTE… Mai multe persoane au fost implicate, joi noaptea, intr-o bataie in fata unui club din centrul Vasluiului. Totul a pornit pe fondul consumului de alcool, iar unul dintre agresori este un abonat al unei sali de forta. Impreuna cu un amic, acesta a luat la bataie doi tineri din comunele Puscasi,…