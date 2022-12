Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, potrivit The Guardian.Coreenii sunt considerati ca au…

- Coreea de Sud a adoptat legi prin care elimina metoda tradiționala de a calcula varsta și trece la standardul internațional, o inițiativa care ii va face pe cetațenii țarii asiatice cu un sau chiar doi mai tineri in documentele oficiale, scrie The Guardian. Pana acum, la naștere, se considera ca sud-coreenii…

- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, informeaza News.ro. Coreenii sunt considerati ca au varsta de un…

- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, scrie The Guardian. Coreenii sunt considerati ca au varsta de…

- Trafic dirijat, marți dimineața, in localitatea Vadu Pașii, in urma unui accident rutier. Conform Poliției, autoturismul condus pe direcția Buzau-Sageata de catre un șofer buzoian in varsta de 51 de ani a surprins și accidentat o minora in varsta de 10 ani, din localitate. In urma accidentului, copila…

- Braila: Doi pacienti infectati cu virusul West Nile au decedat Foto: Arhiva. Doi pacienti infectati cu virusul West Nile au decedat. Ei erau internati în Spitalul Judetean de Urgenta Braila, la sectia de Terapie Intensiva, cu o forma severa a bolii. Este vorba despre un barbat în…

- Leonardo DiCaprio, in varsta de 47 de ani, și Gigi Hadid, in varsta de 27 de ani, au fost vazuți la o petrecere din New York, iar zvonurile cum ca ar avea o relație sunt tot mai dese, potrivit contactmusic.com. Starul de la Hollywood și modelul internațional par sa se simta confortabil unul in preajma…

- Un adolescent, de 16 ani, a murit luni seara intr-un grav accident de circulatie la Braila. Masina in care se afla baiatul era condusa de sora lui, de 17 ani, care a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp, informeaza Antena3. „Aseara, in jurul orei 21:50, polițiștii din cadrul…