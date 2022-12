Sud-coreenii devin mai tineri. Țara renunță la metoda tradițională de calcul a vârstei Coreea de Sud a adoptat legi prin care elimina metoda tradiționala de a calcula varsta și trece la standardul internațional, o inițiativa care ii va face pe cetațenii țarii asiatice cu un sau chiar doi mai tineri in documentele oficiale, scrie The Guardian. Pana acum, la naștere, se considera ca sud-coreenii au varsta de 1 […] The post Sud-coreenii devin mai tineri. Țara renunța la metoda tradiționala de calcul a varstei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Coreea de Sud a adoptat legi prin care elimina metoda tradiționala de a calcula varsta și trece la standardul internațional, o inițiativa care ii va face pe cetațenii țarii asiatice cu un sau chiar doi mai tineri in documentele oficiale.

