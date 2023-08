Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii atat din Coreea de Sud, cat și din China s-au adunat impotriva eliberarii apei uzate de la Fukushima, Japonia joi (24 august), potrivit Reuters. Pe plaja Haeundae din Coreea de Sud, grupuri ecologiste au organizat un miting in care peste 30 de activiști au fost vazuți cantand și fluturand…

- Protestatarii au organizat un miting in centrul Seulului marți (22 august) pentru a demonstra impotriva planului Japoniei de a elibera in ocean apa radioactiva tratata, din centrala nucleara de la Fukushima, distrusa de tsunami, potrivit Reuters. Japonia a anunțat marți ca va incepe sa elibereze in…

- In multe supermarketuri din Coreea de Sud, un produs a disparut in mod vizibil de pe rafturi: sarea, potrivit CNN. Autoritațile din Coreea de Sud și China au interzis importurile cu produse marine din zona Fukushima, unde se afla centrala nucleara, inainte de deversarea apelor reziduale. Iar majoritatea…

- In aceasta saptamana, Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), organismul de supraveghere nucleara al ONU, a aprobat Japoniei planul de descarcare a peste un milion de tone de apa utilizata pentru racirea componentelor centralei nucleare, distrusa de un tsunami in 2011.Compania japoneza…

- Autoritatea de reglementare nucleara din Japonia a aprobat vineri eliberarea in mare a apei radioactive de la centrala Fukushima, potrivit Reuters. In replica, autoritațile chineze interzic importurile de alimente din Japonia

- Consumatorii din Coreea de Sud au inceput sa isi faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul inmultirii ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva, colectata de la centrala…

- Consumatorii din Coreea de Sud au inceput sa isi faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul inmultirii ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva, colectata de la centrala…

- Fiul premierului japonez Fumio Kishida va demisiona din funcția de consilier al acestuia, a anunțat luni chiar șeful Guvernului, dupa ce fotografii cu fiul și alte rude care se pare ca se prefaceau ca susțin o conferința de presa la reședința oficiala au starnit un scandal, scrie Reuters.Kishida a declarat…