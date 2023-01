Stiri pe aceeasi tema

- Organismul de supraveghere a consumatorilor a ordonat bancii sa plateasca o penalitate civila de 1,7 miliarde de dolari si alte 2 miliarde de dolari pentru a remedia peste 16 milioane de conturi de clienti afectate de incalcari, a declarat institutia intr-un comunicat. Banca a perceput ilegal comisioane…

- Comerțul mondial ar urma sa atinga un nou record de 32.000 de miliarde de dolari in 2022, in creștere cu 12% pe fondul unei cereri „rezistente” de bunuri și servicii, inainte de a incetini anul viitor, potrivit Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (Unctad). Comerțul cu bunuri va…

- De la inceperea razboiului și pana in prezent, Rusia a cheltuit aproape 82 de miliarde de dolari, echivalentul unui sfert din veniturile pe tot anul trecut.Cel mai probabil, in 2023 nu va putea pastra același ritm de cheltuieli. O analiza realizata de Forbes din Ucraina, arata ca in cele noua luni de…

- Estee Lauder Cos Inc (EL.N) a anuntat marti ca a convenit sa cumpere marca americana de moda Tom Ford pentru 2,8 miliarde de dolari, cea mai mare tranzactie de pana acum, adaugand o linie de produse de infrumusetare si imbracaminte in portofoliul proprietarului marcii Clinique, transmite Reuters.…

- Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…

- Elon Musk a intrat miercuri in sediul Twitter din San Francisco cu o chiuveta in brațe, transmițand un mesaj prin acest gest chiar pe contul sau de Twitter, potrivit news.sky.com . Miliardarul a postat videoclipul la o zi dupa ce s-a informat ca ar putea inchide preluarea site-ului in valoare de 44…

- Miliardarul și CEO-ul Tesla și-a declarat intenția intr-o videoconferinta cu bancherii care ajuta la finantarea tranzactiei, a relatat marti Bloomberg News, citand persoane care cunosc acest subiect, potrivit News.ro . Bancile au terminat redactarea contractului final de credit si sunt in proces de…

- A avut loc jaful secolului. Au furat 2,5 miliarde de dolari de la serviciul de taxe, banii fiind retrasi de la o banca publica. S-a intamplat in Irak, intr-un nou caz ce ilustreaza coruptia endemica din aceasta tara. Agentia oficiala de presa INA publica o cerere de ancheta trimisa de Ministerul de…