Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord continua sa produca material fisionabil pentru bombe nucleare, a declarat miercuri secretarul de stat american, Mike Pompeo, in fata comisiei pentru relatii externe a Senatului SUA. Pompeo a confirmat o informatie dezvaluita de senatorul democrat Ed Markey, precizeaza Reuters.…

- Coreea de Sud și Mexic deschid a 2-a etapa a grupei F de la Mondial, astazi, de la 18:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live de la 18:00 » Coreea de Sud - Mexic Urmarește partida liveTEXT Urmarește partida liveVIDEO echipele de start Coreea de Sud: Cho - Lee Yong,…

- In centrul orașului rus Nijni Novgorod s-a terminat toata berea comercializata in magazine si in berarii, dupa ce echipa suedeza a batut Coreea de Sud cu un scor de 1:0 - scrie Gazeta.ru.

- Cine este Hirving Lozano, eroul mexican in victoria cu Germania de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Hirving Lozano e autorul golului pentru selectionata Mexicului, duminica, pe stadionul Lujniki din Moscova, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. “Este cel mai frumos meci al vietii…

- Sefii diplomatiilor din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud au anuntat astazi la Seul ca vor colabora pentru a se asigura ca autoritatile din Coreea de Nord renunta la programul lor nuclear, asa cum s-a inteles presedintele american Dinald Trump cu liderul de la Phenian Kim Jong Un, in urma intalnirii…

- Mass-media de stat din Coreea de Nord vorbește deja despre calatoria liderului suprem Kim Jong-un in Singapore pentru a se intalni cu președintele american Donald Trump. Intalnirea va avea loc in data de 12 iunie. Este o abatere de la comportamentul obișnuit al Phenianului, care nu va prezenta, ca de…

- Stadioanele Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Multe arene nu sunt terminate. Unde se joaca meciurile. Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran Grupa C: Franta, Australia, Peru, Danemarca Grupa D: Argentina, Islanda, Croatia, Nigeria Grupa E: Brazilia,…

- Coreea de Nord nu va cunoaste ragaz pe frontul sanctiunilor decat atunci cand va fi luat masuri "ireversibile" spre denuclearizare, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat de AFP. Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR in MAI: controale la șefii din PolițieSeful…