Sud-coreenii ar putea rămâne fără mâncarea favorită din cauza taifunurilor / Majoritatea gospodăriilor au un frigider special pentru "kimchi" O serie de taifunuri care au lovit Coreea de Sud în vara acestui an au adus aceasta tara în pragul unei crize de varza murata, transmite Bloomberg citat de Agerpres.



Câmpurile cultivate cu varza, care în aceasta perioada a anului este pusa la fermentat pentru a produce kimchi (varza murata în stil coreean), mâncarea favorita a sud-coreenilor, au fost devastate de fenomenele meteo extreme, ceea ce a dus la cresterea cu peste 60% a preturilor.



&"Preturile la varza au luat-o razna. M-am frecat la ochi ca sa ma uit înca odata la eticheta pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

