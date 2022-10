Stiri pe aceeasi tema

- Trecem in revista bunatatile lunii octombrie pentru ca este mereu sanatos sa mananci fructe si legume de sezon. Octombrie este luna dovleceilor. Este ultima luna in care ii mai gasesti pe alese, asa ca profita de bunatatea si beneficiilor lor. Castravetii sunt in forma maxima pentru pus in borcane,…

- Fructele și legumele pe care sa le consumi in octombrie și noiembrie! Nimic nu se compara cu gustul unui mar direct din livada. Sau cu verdeața din gradina, cartofii dulci proaspeți de la ferma. Produsele sunt de obicei de o calitate și un gust mai bune atunci cand sunt de sezon. Așa ca știind ce […]…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca a intrat in vigoare ordinul cu privire la aplicarea unor masuri la plasarea pe piața a fructelor și legumelor proaspete de import.

- Ieri, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, Covaci Crenguța Maria, in varsta de 14 ani, din comuna Bobalna și Lingurar Domnica, in varsta de 14 ani, din comuna Surduc, județul Salaj au plecat de la Centrul pentru Copii, din municipiul Cluj-Napoca, la aceeași data,…

- Multe alimente congelate iși pastreaza cea mai mare parte a aromei proaspete atunci cand sunt depozitate in congelator. Exista fructe și legume care pierd, insa, beneficii nutriționale daca sunt lasate la temperaturi foarte scazute. De exemplu, fructele cu un conținut ridicat de apa, cum ar fi pepenele…

- In luna august, in piețe se intalnesc diferite miresme de la fructele și legumele care se coc in aceasta luna. Ultima luna de vara le aduce o mulțime de fructe și legume care satisfac papilele gustative și susțin sanatatea organismului prin aportul necesar de vitamine, minerale și antioxidanți.…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la un depozit al fabricii de lapte din satul Sanpaul, din comuna harghiteana Martinis. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 mp, in spatiul respectiv aflandu-se depozitate materiale plastice, ambalaje si flacoane, informeaza ISU Harghita.…