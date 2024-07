Sucul ideal pe caniculă. Medicii recomandă băutura roșie pentru hidratare și protecție solară Importanța hidratarii pe timp de caniculaHidratarea adecvata este cruciala, mai ales in perioadele de canicula, motiv pentru care trebuie sa ne asiguram ca bem minimum doi litri de lichide pe zi. Apa, ceaiurile, supele, ciorbele din legume și sucurile naturale sunt opțiuni excelente pentru a menține nivelul optim de hidratare.Dr. Ruxandra Constantina recomanda consumul zilnic al unui pahar de suc natural de tomate . Roșiile conțin licopen, un antioxidant puternic care protejeaza celulele pielii de efectele nocive ale razelor solare. Licopenul, prezent și in alte fructe și legume colorate precum… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care dimineața cand va treziți aveți glicemia ridicata trebuie rapid sa luați masuri. Avand in vedere faptul ca exista doua tipuri de diabet, specialistii recomanda celor care sufera de diabet tip 1, administrarea de insulina și, de asemenea, mai recomanda sa se reduca cantitatea de glucide…

- Suplimente pentru un bronz frumosExista suplimente alimentare sub forma de pastile, care conțin extracte naturale de morcov, catina sau mango, ce pot fi luate cu o luna inainte de expunerea la soare. Aceste suplimente stimuleaza secreția de melanina și ajuta la obținerea unui bronz uniform și sanatos.„In…

- Pe 6 iunie 2024 au avut loc comemorarea a 80 de ani de la „Ziua Z” in Normandia, un moment crucial in Cel De-al Doilea Razboi Mondial. La eveniment au participat președintele Joe Biden care s-a alaturat președintelui francez Emmanuel Macron, regelui Charles al III-lea al Marii Britanii și altor demnitari.…

- Ce vitamina se ia inainte de radiografiiAdrian Vornicu, specialist in biolelectronica și biocompatibilitate electromagnetica, a subliniat importanța Vitaminei C in protejarea organismului impotriva radiațiilor in cadrul unei emisiuni TV.„Radiografiile, efectuate de obicei o data la șase luni, necesita…

- Cercetarile au aratat ca unele alimente pot incetini imbatranirea la nivel celular. Fructele și legumele, in special, au fost asociate cu o incidența mai mica a declinului cognitiv pe masura ce imbatranim, transmite The Healthy. In colaborare cu experți in sanatate publica de la Universitatea Harvard,…

- Blogul Spatula Desserts prezinta alimente benefice pe care nu le mananca „aproape nimeni”, oferind și cateva motive hazlii pentru aceasta situație. Publicația online ii aparține lui Katalin Nagy, dezvoltator de rețete, fotograf și specialist in marketing digital. Ea este, de asemenea, autor la platforma…

- Un dispozitiv UPS (Uninterruptible Power Supply) este o componenta esențiala pentru protejarea echipamentelor electronice impotriva pierderii de putere și fluctuațiilor in alimentarea cu energie electrica. Importanța acestor dispozitive nu poate fi subestimata, deoarece pot fi cruciale pentru asigurarea…