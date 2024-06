Sucul de portocale, un lux. Care e cauza

Sucul de portocale Inca de la inceputul anului, sunt observate scumpiri la o serie de produse de baza, insa acum vine randul sucului de portocale, care este in pericol sa devina un lux pentru consumatorul de rand, prețurile crescand din cauza unor evenimente independente de producatori, arata Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzacționare pe bursele internaționale, potrivit Economica . Consecințele unor evenimente climatice și biologice sunt deja vizibile și in zone care, privite din Europa, pareau „ferite” – posibil și prin prisma distanței geografice.…