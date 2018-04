Stiri pe aceeasi tema

- O sursa excelenta de vitamine și minerale pentru organismul uman este, fara doar și poate, fructul de kiwi. Cu miezul verde, carnos și acrișor, acest fruct delicios, ce-și are originile in Asia, este recunoscut pentru conținutul bogat in vitamina C, dar și pentru proprietațile de a regla tensiunea arteriala,…

- Sarea este condimentul care nu lipsește din nicio bucatarie din intreaga lume, ea fiind cea care-i da gust mancarii, insa studiile realizate de-a lungul anilor au aratat ca sarea consumata in exces are efecte negative asupra sanatații.

- Aproximativ 500 de pacienti care au fost tratati in centre medicale au prezentat simptome relevand o expunere la substante chimice toxice in Douma, oras sirian aflat la circa 17 kilometri de Damasc, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a condamnat presupusul atac chimic…

- Are o viata de telenovela si nu de putine ori a trecut prin momente foarte grele. Brigitte Nastase, inca sotia celebrului Ilie Nastase, i-a facut reporterului vedeta Andrei Stefanescu dezvaluiri uluitoare.

- Cojile de la cartofi NU trebuie aruncate: Beneficiile pot fi uriașe pentru organism Cartoful este unul dintre alimentele de baza din alimentația noastra. Aportul sau nutrițional, daca este consumat in combinația corecta, este unul excepțional. Potrivit studiilor efectuate in decursul anilor, cartoful…

- Medicii spun ca obiceiurile sanatoase din timpul dimineții promoveaza un stil de viața sanatos. Iata de ce este foarte important sa incepi ziua cu o porție de fructe, scrie realitatea.net.

- Probabil, toți adora sucurile. Ele sint delicioase, sanatoase și conțin mai multe vitamine decit oricare alta bautura, mai ales daca sucul este natural. Apropo, adesea ele pot fi preparate din legume: roșii, castraveți, varza. Dar aceste sucuri pot ajuta organismul, dar și pot aduce prejudicii. Suc…

- California ar putea declara cafeaua produs cancerigen, justiția fiind chemata sa decida daca aceasta bautura conține substanțe toxice care pun in pericol sanatatea consumatorilor. Un grup din California a dat in judecata mai multe companii producatoare de cafea, printre care Starbucks și Keurig,…