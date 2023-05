Stiri pe aceeasi tema

- Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau a desfașurat acțiuni specifice de verificare a legalitații activitații de dezmembrare a vehicolelor scoase din uz (VSU) de pe raza comunei Letea Veche. Cu aceasta ocazie au fost verificate un numar de 6 amplasamente gestionate de 2 societați comerciale…

- Patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați au fost date in folosința in satul Chetriș. Acestea completeaza rețeaua de astfel de așezaminte din județ, construite in Moinești, Targu Ocna și Racaciuni. 24 persoane cu dizabilitați, care au fost instituționalizate in CRRN Racaciuni, vor beneficia,…

- La data de 18 februarie a.c, Politia municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca, in comuna Urechesti s-a produs un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a reieșit faptul ca, un barbat de 52 de ani, din comuna Urechesti, in timp ce conducea un autoturism,…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii, incidentul rutier s-a produs in comuna ieseana Fantanele. Un autoturism s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita. Din fericire, aceasta nu este incarcerata. La fata locului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-comuna-fantanele-o-masina-s-a-rasturnat-iar-o-persoana-a-fost-ranita-exclusiv-4654936…

- Centrul Regional de Ecologie Bacau a sesizat, in mod repetat, in ultima perioada, faptul ca in zona comunei Letea Veche sunt abandonate deșeuri provenite din dezmembrari auto. De obicei, CRE sesiza Primaria și Garda de Mediu, iar administrația locala se ocupa de strangerea deșeurile aruncate. „Fara…

- Locuitorii din zona au acum la indemana o legatura rutiera modernizata in integralitate, pentru a ajunge mai rapid in localitațile limitrofe. DJ 117, in zona comunelor Berzunți și Poduri, a avut o porțiune din balast care a fost reabilitata. Astfel, marți a fost recepționata o artera moderna și sigura…

- Astazi s-a produs inca un cutremur in Oltenia, in județul Gorj. Conform Institutului Național pentru Fizica Pamantului, la ora 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km…

- La nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Bacau s-a instituit o comisie de control, prin Ordin de prefect, ce avut ca scop verificarea si indrumarea activitatii Primariei comunei Vultureni din judetul Bacau, pentru perioada 2021 – 2022. In urma controlului efectuat in ultima parte a anului trecut,…