Sucul de ananas, mai eficient decât siropul de tuse BUCUREȘTI, 22 ian - Sputnik. Ananasul este o sursa importanta de bromelaina, utila pentru tratarea unor traumatisme, avand proprietați antiinflamatoare. Acesta lupta impotriva infecțiilor, ucigand bacteriile. Astfel, sucul de ananas proaspat poate suprima tusea de cinci ori mai eficient decat un sirop de tuse. Sucul de ananas are o lista impresionanta de proprietați benefice, mai ales daca este proaspat stors. Aceasta bautura va va umple corpul cu sodiu, potasiu, calciu, magneziu, vitamina C și alte minerale. © Sputnik / Sergey GuneevCum eviti cancerul si bolile de inima pana in 41… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

