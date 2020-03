Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat marți, la Digi 24, ca Guvernul va adopta joi o ordonanța de urgența prin care persoanele și companiile care nu-și pot plati ratele vor putea cere bancilor de la care au contractat creditele o amanare, fara sa prezinte vreun document justificativ. „Nu vom…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a României, întrunit în ședința de urgența, a decis ca bancile și IFN-urile pot amâna ratele la credite, fara a constitui provizioane, în contextul pandemiei cu COVID 19, reiese dintr-un comunicat de presa al instituției.“Amânarea…

- BNR nu cade prada panicii generate de coronavirus și anunța ca doar la nevoie se vor gasi soluții pentru reeșaloanarea ratelor romanilor.Bancile gasesc solutii pentru ce putin urmatoarele 2-3 luni de a depasi aceasta situatie, iar daca va fi nevoie vom ajuta si noi la gasirea unei scheme…

- Banca Nationala a Romaniei trebuie sa ia in aceasta perioada doua categorii de masuri, una care vizeaza lichiditatea in sistemul bancar si a doua pastrarea stabilitatii cursului si a dobanzilor, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "Suntem in perioada in care luam primele…

- Romanian Business Leaders (RBL) propune Guvernului și Bancii Naționale câteva masuri pe care antreprenorii și șefii de companii din România le considera vitale pentru ca mediul de afaceri sa depașeasca șocul economic pe care îl provoaca pandemia COVID-19. Printre propuneri se afla…

- Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, propune o modificare legislativa prin care romanii sa aiba o perioada de grație de 90 de zile pentru a-și plati ratele la credite. Din cauza faptului ca mulți cetațeni nu vor mai merge la munca, este posibil sa nu mai aiba fondurile necesare pentru a plati…

