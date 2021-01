Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Turc ia un credit de cinci milioane de euro pentru a finanța proiecte ramase din administrația PSD. Deputatul Daniel Suciu l-a acuzat de ipocrizie pe noul primar al Bistriței. ”Nu a mai mers sa le spuna la bistrițeni de bazaconia de la Gara, ca acuma ia bani imprumut pentru a o face” a…

- Incepand de vineri, cei care au o idee de proiect pentru oraș pot sa o incarce pe City Health, aplicația Primariei Bistrița. Cele mai bune proiecte vor fi finanțate și materializate. De asemenea, tot de weekendul acesta, bistrițenii sunt chestionați cu privire la Linia Verde, insa cu privire la chestiuni…

- Se pare ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ pentru primarul Ioan Turc, care ar fi renunțat la proiectul de parcare pe care voia sa-l ia inapoi de la Consiliului Județean. Pregatește in schimb o alta parcare la un kilometru distanța, cu 245 de locuri de parcare. Consiliul Județean merge…

- In plina pandemie de coronavirus, igiena este printre cele mai importante lucruri care trebuie sa ne preocupe. Totuși, in Bistrița, exista locuri in care oamenii nu au apa, iar in lipsa ploilor nici macar fantanile nu mai sunt o sursa de apa. O cititoare din Slatinița face un apel disperat catre autoritațile…

- Consilierii locali vor decide joi daca vor da Consiliului Județean un teren de pe strada Granicerilor. Acesta este singurul spațiu de joaca de pe strada cu pricina. Cu toate acestea, administrația locala nu a investit in el. DE CE il solicita CJ BN: Pe masa consilierilor locali va fi supus la vot, joi,…

- Bunicii peste 65 de ani care sunt singuri și nu-și pot achiziționa cele necesare au de acum un ajutor. Cei din cadrul Primariei Bistrița pun la dispoziție oameni care sa le cumpere medicamente sau alimente. Și asta nu e tot: De astazi, pe perioada carantinarii Bistriței, s-a gasit o soluție pentru bunicii…

- Deși nu mai este primar de mai bine de un deceniu, Vasile Moldovan a reușit sa ramana, intr-o forma sau alta, conectat cu administrația locala pe care a condus-o. Dupa ce i s-a terminat mandatul de consilier local, acesta a gasit un alt loc in Primaria Bistrița, cel de consilier personal al actualului…

- Cristian Niculae – fost viceprimar al municipiului Bistrița și actual consilier local – a criticat decizia Consiliului Local Bistrița de a taia suma de un milion de lei alocata echipei de fotbal FC Gloria Bistrița de catre vechea administrație. ”E simplu sa tai, domnule Turc. Greu e sa construiești!”,…