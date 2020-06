Stiri pe aceeasi tema

- CE cere modificarea mai multor articole din legea de functionare a BNR. Suciu: Banca centrala sprijina schimbarile care consolideaza independenta institutiei Banca Nationala a Romaniei sprijina modificarile care consolideaza independenta functionala a institutiei, a declarat, miercuri, purtatorul de…

- Cum explica BNR dobanda-cheie mai mare in Romania, comparativ cu regiunea. Suciu: “Cehia are surplus bugetar, Polonia are zero virgula deficit. Noi am intrat in criza cu un handicap” Banca Nationala a Romaniei (BNR) actioneaza intr-un context economico-politic specific Romaniei, nu specific…

- Cum explica BNR dobanda-cheie mai mare in Romania, comparativ cu regiunea. Suciu: “Cehia are surplus bugetar, Polonia are zero virgula deficit. Noi am intrat in criza cu un handicap” Banca Nationala a Romaniei (BNR) actioneaza intr-un context economico-politic specific Romaniei, nu specific…

- Modificarile la Legea RCA vor afecta opt milioane de proprietari de autovehicule si o industrie care reprezinta 15% din PIB-ul Romaniei, ce asigura salariile a peste 500.000 de cetateni, atrag atentia reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), intr-un…

- Modificarile legislative insemnate și presiunea politica din perioada 2017-2019 au afectat eficiența, calitatea și independența sistemului de justiție din Romania și, deși guvernul actual și-a aratat intenția de a anula unele dintre masurile cele mai controversate, nu au fost inca operate schimbarile…

- Comisia Europeana, raport privind Romania Foto: Arhiva. Comisia Europeana a adoptat, astazi, recomandarile de tara pentru Romania in cadrul semestrului european pe baza previziunilor de primavara care arata ca, daca sunt mentinute actualele politici, soldul bugetului general al României…

- In acest context, Agentia Europeana de Mediu aduce in atentia opiniei publice Pactul Ecologic European și recenta propunere de lege europeana privind clima , ce prevad reduceri ireversibile și treptate ale emisiilor, asigurand, in același timp, o tranziție echitabila și sprijinind persoanele afectate.…

- Comisia Europeana a reafirmat joi ca Uniunea Europeana sprijina fara echivoc perspectivele europene ale Balcanilor Occidentali, pozitie prezentata si cu ocazia recentului summit desfasurat sub egida presedintiei croate a Consiliului UE, indica un comunicat al executivului comunitar, potrivit Agerpres.…