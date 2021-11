Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Președintele Iohannis a promulgat legea privind plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor Prețurile la energie vor fi plafonate in Romania, in aceasta iarna. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede aceasta plafonare, dar și compensarea facturilor in sezonul rece 2021-2022,…

- Premierul demis Florin Cîțu promite plafonarea prețurilor la energie, însa acest lucru se va face dupa ce un nou Guvern va fi învestit de Parlament. „Am vazut evoluția prețurilor în ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor…

- Managerii din Romania estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, cresterea activitatii in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul…

- Consilier de strategie in cadrul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, arata faptul ca prețul la energie electrica sau gaze a crescut din cauza liberalizarii pieței, iar in procesul acesta de tranziție acest lucru este normal. ”Noutațile sunt așa: in primul rand apasa prețul…