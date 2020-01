Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ii solicita premierului Ludovic Orban cu multa responsabilitate solutia alegerilor anticipate, precizand ca nu exista un motiv serios care sa justifice o astfel de procedura decat niste planuri care sunt electorale, el mentionand ca toti politicienii au asemenea…

- UDMR NU vrea alegeri locale și anticipate „la pachet”. Uniunea este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor. Daca nu se va reuși…

- "Despre bizarerii, klingonieni si romulani". Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: „Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar". S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci in situatia in care demisioneaza,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste vineri, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, una dintre temele de discutie fiind posibilitatea declansarii de alegeri anticipate.

- Alegerile anticipate ar putea fi organizate in patru luni, adica odata cu localele, in doua cazuri: daca Guvernul liberal iși da demisia sau daca este dat jos prin moțiune de cenzura. Guvernul Orban ar trebui sa plece de la Palatul Victoria cel tarziu la jumatatea lunii februarie. Asta daca liberalii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor anticipate. Potrivit liderului maghiar, alegerile anticipate ar trebui programate cu o saptamana sau doua inainte de alegerile locale, care vor avea loc la inceputul lunii iunie. „Ar trebui sa inchidem cat mai repede aceasta instabilitate…

- Desi nu are prea multe sperante, premierul si presedintele PNL, Ludovic Orban, vorbeste in continuare despre alegeri anticipate. Orban insista ca mecanismul constitutional pentru atingerea acestui deziderat este destul de greu de indeplinit. The post Ludovic Orban accepta alegerile anticipate, dar numai…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca in cazul in care Ludovic Orban nu va reuși sa iși treaca guvernul prin Parlament, atunci Klaus Iohannis ar trebui sa forțeze alegerile anticipate, adica caderea unui al doilea guvern consecutiv. Turcescu ii propune lui Klaus Iohannis sa il nominalizeze pe…