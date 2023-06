Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 iunie, incepand cu ora 18.00, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava se va desfașura cantarul oficial al galei de kickboxing Colosseum Tournament 39, care va avea loc o zi mai tarziu, la Cetatea de Scaun.Invitați de seama precum legenda K1 Semmy Schilt sau ca marele campion Ismael Londt,…

- Targul de Sanziene, al meșterilor populari, va fi organizat in acest an in perioada 22 - 25 iunie. In Piața 22 Decembrie – esplanada Casei de Cultura din municipiul Suceava vor fi prezenți 30 de meșteri populari, atat din județul Suceava, cat și din țara. Organizata de Consiliul Județean ...

- In cadrul acțiunilor de promovare a galei de kickboxing Colosseum Tournament 39, ce va fi gazduita de Cetatea de Scaun, strazile din municipiul reședința de județ au fost populate in dupa-amiaza zilei de joi de soldați romani, care au marșaluit in zona Areni, in centrul orașului și la Iulius Mall. ...

- Organizatorii galei Colosseum Tournament 39, Gabriel Georgescu, Horia Radulescu și Cristi Varasciuc, au prezentat noi detalii despre mult așteptata gala de kickboxing care va avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei, pe data de 30 iunie, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Județean.„In baza ...

- Noaptea Muzeelor va fi marcata, in acest an, și la Suceava. Astfel, la Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii accesul va fi gratuit, iar la Cetatea de Scaun a Sucevei, de la ora 18:00 va avea loc un concert de muzica clasica. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de…

- Astazi, in intervalul orar 14.00 – 16.30, Liceul cu Program Sportiv din Suceava iși va promova oferta educaționala pentru anul școlar 2023/2024, pe esplanada Casei de Cultura. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, directorul LPS, profesorul Ciprian Anton, a declarat ca vor fi reprezentate secțiile…

- Organizatorii galei Colosseum Tournament 39, Gabriel Georgescu, Horia Radulescu și Cristi Varasciuc, au prezentat vineri noi detalii despre gala de kickboxing de la Suceava, in cadrul unei conferințe de presa organizate la Cetatea de Scaun, locul de desfașurare al evenimentului din 30 ...

- Muzeul National al Bucovinei (MNB) a lansat o noua bancnota euro suvenir, dedicata voievodului Stefan cel Mare, dupa succesul celei de anul trecut prin care institutia muzeala promoveaza imaginea Cetatii de Scaun a Sucevei. ''Intrati din anul 2022 in randul suvenirurilor de euro din Europa, alaturi…