Stiri pe aceeasi tema

- Romanii plecati din Suceava sunt cazați și muncesc in apropiere de Bad Krozingen, locul in care și-a pierdut viața Nicolae Bahan, barbatul in varsta de 57 de ani din Solca. Un roman plecat in Germania la cules de sparanghel a murit de coronavirus. Prima reactie a autoritatilor Una dintre…

- Barbatul din Solca, in varsta de 57 de ani, despre care cotidianul „Monitorul de Suceava" a informat ca a murit, saptamana trecuta, la o ferma de sparanghel din Germania, a fost ucis de COVID-19. Surse oficiale germane au confirmat, sub protecția anonimatului, ca este vorba despre ...

