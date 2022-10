Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 octombrie, in urma probatoriului administrat de catre organele de cercetare penala din cadrul Postului de Poliție Stramtura, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 29 de ani din Suceava. Acesta este banuit de comiterea unei fapte de furt calificat. In fapt, la data de 05 iulie…

- Polițiști ai Secției 2 Poliție Rurala Band au pus in executare miercuri, 12 octombrie, trei mandate de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. "In fapt, in perioada 24 iulie – 6 octombrie, un barbat, de 34 de ani, din Șaulia, ar fi sustras, dintr-un imobil din aceeași…

- Masina postului de politie din comuna Udesti, judetul Suceava, o Dacia Logan a ramas fara capacele ornamentale ale rotilor dupa ce au fost furate de un satean din Bosanci, relateaza Monitorul de Suceava. Furtul a fost comis pe 1 octombrie, in jurul orei 4.00 dimineata si a fost inregistrat de o camera…

- Marti, 4 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Stramtura au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 36 de ani din Stramtura. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulatie sau conducerea unui…

- Nr. 116 din 30 Septembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 30 SEPTEMBRIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT La data de 29 septembrie a.c., politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Politistii din Pascani au depistat in trafic un "sofer" cu permisul de conducere anulat. Cel de la volan este din Suceava si a fost depistat in trafic, in localitatea Valea Seaca. "La data de 21 septembrie, politistii Sectiei 6 Rurala Pascani au depistat un barbat, din judetul Suceava, care conducea…

- La data de 09 august 2022, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au identificat principalul suspect in doua cazuri de furt de cablu de telefonie, inregistrate inițial cu autor necunoscut. Tanarul, in varsta de 26 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de…