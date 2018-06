Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Suceava a lansat pe 29 mai o licitatie pentru achizitia de autobuze electrice. Valoarea estimata a contractului este de 4,74 milioane de lei iar termenul limita de depunere a ofertelor este de 5 iulie 2018, conform anuntului publicat in noul Sistem Electronic de Achizitii Publice - SICAP.…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus joi in circulatie primele 10 autobuze electrice din Romania, cumparate din fonduri elvetiene. Autoritatile doresc nu doar inlocuirea unor autobuze vechi, ci orientarea spre un sistem de transport care foloseste energie nepoluanta, scrie…

- Sunt 10 astfel de autobuze, deocamdata, si vor reduce cu 140 de tone nivelul lunar al gazelor toxice emise in oras. Alte 30 de autobuze electrice urmeaza sa fie puse in circulatie in urmatorul an.

- Clujul devine primul oras din Romania cu linii de transport in comun deservite de autobuze electrice. 10 astfel de vehicule, cumparate cu bani primiti de la Guvernul Elvetiei, au fost trimise deja in trafic.

- Primarul Emil Boc a declarat ca prin acest proiect Cluj-Napoca da semnalul privind directia de evolutie spre transportul public nepoluant. "Pentru prima data in Romania se introduc in circulatie autobuze electrice, fiind un eveniment in premiera nationala. Vreau sa multumesc cetateanului elvetian, pentru…

- Autobuzele noi, silențioase, care nu polueaza deloc circula începând de astazi pe strazile municipiului. Acestea sunt achiziționate printr-un program de cooperare elvețiano-român, în cadrul proiectului „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice…

- Primaria municipiului Iasi intentioneaza sa cumpere autobuze electrice si tramvaie noi printr-un proiect european. Edilul Mihai Chirica a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca 25 de localitati din Romania au depus o aplicatie la Ministerul Dezvoltarii in vederea achizitionarii unor vehicule…

- In perioda imediat urmatoare, Primaria municipiului Huși intenționeaza sa solicite finanțare pentru urmatoarele proiecte din «Planul de mobilitate urbana durabila», in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon in…