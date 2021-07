Suceava: Un tânăr de doar 15 ani a murit înecat într-un iaz Un baiat de 15 ani a murit duminica inecat intr-un iaz din localitatea Ilișești, județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii cu o barca pneumatica, dar și un echipaj SMURD, informeaza Mediafax. Baiatul, in varsta de 15 ani, se afla la scaldat impreuna cu mai mulți copii. Aceștia spun ca baiatul nu știa sa inoate și a disparut sub apa, care are pe alocuri adancimi de pana la 3-4 metri. Baiatul a fost scos din apa, iar echipajul medical i-a aplicat manevre de resuscitare, insa fara succes. The post Suceava: Un tanar de doar 15 ani a murit inecat intr-un iaz appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

