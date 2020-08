Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 75 de ani a murit, marți, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat, anunța Poliția Județului Bacau, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat pentru MEDIAFAX ca accidentul a avut loc pe raza localitații Onișcani. Citește și: Vladimir…

- Accidentul a avut loc la Teșna, in comuna Coșna. In urma impactului puternic, șoferul mașinii lovita de tren a ramas incarcerat. Salvatorii au sosit de urgența la fața locului, insa nu au mai putut face nimic pentru barbatul de 47 ani. Soferul a fost extras dintre fiarele contorsionate ale mașinii,…

- O explozie de proportii a avut loc, sambata dimineata, la o baza militara din capitala Somaliei, Mogadishu. Cel putin opt oameni au murit si 14 au fost raniti, informeaza news.ro.Soldatii au deschis focul in urma exploziei, a spus o femeie care locuieste in zona. „Am alergat inauntru de frica. Am putut…

- Duminica, 19 iulie, in jurul orei 19:15, modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Falticeni, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ, a intervenit in urma unui accident rutier, produs pe raza localitatii Boroaia, a anunțat putatorul de cuvant al ISU…

- O mașina cu trei pasageri s-a rasturnat duminica pe Transfagarașan, in apropiere de cabana Capra, informeaza ISU Arges. Echipajele de intervenție au intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD, plus un echipaj SAJ. Șoferul și-a pierdut viața.

- Inca o persoana care se afla in mașina lovita de tren, luni, in Bacau, a murit, bilanțul actual fiind de trei morți și doi raniți, anunța MEDIAFAX.Ultimul bilanț transmis de ISU Bacau dupa accidentul feroviar din comuna Itești, satul Dumbrava, arata ca trei persoane au murit și doua au fost…

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, luni, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul București Nord – Suceava, in comuna Itești, județul Bacau. Potrivit ISU Bacau,...

- O mașina in care erau șase barbați s-a izbit violent de un stalp, duminica, in zona localitatii Panaci din Suceava. Trei dintre pasageri au ramas incarcerați, fiind in stare de inconștiența, iar unul a murit in urma impactului violent.