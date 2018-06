Pompierii militari intervin, sambata, in 14 localitati din judet pentru a inlatura efectele inundatiilor produse din cauza ploilor torentiale abundente si de lunga durata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost afectate locuinte, curti, gradini, anexe, infrastructura rutiera in localitatile Radauti, Slatina, Straja, Badeuti, Brodina, Berchisesti, Budeni, Gura Humorului, Manastirea Humorului, Capu Codrului, Neagra, Rasca, Gainesti, Stulpicani. Dintre acestea, cele mai afectate sunt Slatina, Gainesti, Gura Humorului, Doroteia si Stulpicani. In toate aceste zone intervin…