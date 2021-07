Suceava: Trupul tânărului atacat de urs la stână - coborât de pe munte de jandarmi şi salvamontişti Tanarul de 26 de ani atacat de urs la stana de la limita judetelor Harghita si Suceava, dat disparut cu o zi urma, a fost gasit mort la circa 300 de metri de locul unde fusese vazut ultima oara, iar jandarmii au recuperat trupul si l-au coborat de pe munte inspre judetul Harghita, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Tanarul de 26 de ani era una dintre cele trei persoane atacate de un urs la o stana de pe raza judetului Harghita la limita cu judetul Suceava si care a fugit in padure, fiind cautat de jandarmi montani, politisti si salvamontisti. Potrivit ISU Suceava,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

