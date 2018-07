Circulatia pe podul de la Milisauti, care traverseaza raul Suceava pe DN 2H, a fost interzisa din cauza pericolului de prabusire a acestuia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, traficul pe pod a fost inchis complet si se circula pe rute ocolitoare. El a precizat ca, in urma ploilor abundente cazute in ultimele zile, a fost afectat unul din pilonii podului, ceea ce pune in risc major exploatarea in siguranta a acestuia. Traficul este deviat pe rute alternative de pe DN 2 si DN 17A. Pe de alta parte, din cauza scurgerilor de aluviuni de pe versanti, circulatia rutiera a…