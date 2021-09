Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus an ședința de astazi, 17 septembrie, trecerea in scenariul galben al comunei Sohodol, in urma inregistrarii unei incidențe de 2,40 la mia de locuitori. Art. 1. (1) Se constata rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu…

- Decizia prin care Cluj-Napoca trece in scenariul galben a fost emisa joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce in municipiu incidența cazurilor de COVID-19 a depașit pragul de 2 la mie.

- Timisoara-scenariul galben de la miezul nopții cu peste 2/1.000 rata #CoVID SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Din ce în ce mai multe localitați din țara au o rata ridicata de infectare cu CoVID-19 și se impun restricții suplimentare. Municipiul Timișoara intra,…

- Comuna Fratauții Vechi va intra in scenariul roșu, in timp ce pentru Mușenița se vor aplica restricții specifice scenariului galben. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care in cele doua comune se vor aplica restricții specifice fiecarui scenariu in parte. Rata de…

- Comunele Arbore, Balcauți, Galanești, Șcheia intra in scenariul galben pentru 14 zile incepand din 15 septembrie dupa ce rata de infectare cu covid a crescut. La Arbore rata este de 2,22, la Balcauți 2,46, la Galanești 2,53 iar la Șcheia 2,29. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații…

- Comuna Horodnic de Sus intra in scenariul roșu pentru 14 zile incepand de sambata, 11 septembrie, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 3,01 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara de astazi. Tot de pe…

- Comuna Poieni Solca intra in scenariul galben pentru 14 zile incepind de miercuri, 8 septembrie, dupa ce rata de infectare cu covid a ajuns la 2,62 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Iata restricțiile impuse: a) in spațiile…

- Comuna Adanctaa va intra in scenariul galben incepand de luni 16 august, de la ora 00:00. Hotararea a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dupa ce rata de infectare cumulata in ultimele 14 zile in aceasta comuna a ajuns la 2,29 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea este valabila…