Stiri pe aceeasi tema

- Iata drumurile pe care se deszapezeste dupa ce a inceput sa ninga la Iasi. Drumul Judetean 208 – limita judetului Suceava si limita judetului Neamt 281 drumul dintre Pascani si Cotnari 280 drumul dintre Ruginoasa si Helesteni 280 b Drumul dintre Tg. Frumos si Cotnari 248 la limita dintre judetul Iasi…

- In județul Iasi multe localitati se apropie de intrarea in carantina, cu indici de infectare de peste 5 la mia de locuitor. Intre timp, orase precum Targu Frumos, Podu Iloaiei si Harlau, dar si alte sapte comune, au rata de infectare 0.

- Numarul cazurilor imbolnavirilor de Covid creste, dar rata incidentei la mia de locuitori scade. Dupa raportarile de ieri, in municipiul Iasi s-au inregistrat 2,88 cazuri/ 1000 loc., la Pascani, 1,98 cazuri, iar la Harlau, 2,97. Ca de obicei, niciun caz in ultimele doua saptamani (perioada luata in…

- Conform ultimei raportari, Municipiul Iași avea o incidența de 2,99 cazuri la 1.000 de locuitori, urmat de orașul Harlau cu 2,71, Pașcani cu 2,08, iar Podu Iloaiei și Targu Frumos cu zero cazuri depistate. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 2 noiembrie o hotarare…

- In primul rand, in acest caz scolile vor efectua cursuri doar online, iar restaurantele nu vor mai putea functiona la interior, ci doar pe terase sau in regim de livrari la domiciliu. De asemenea, cu aceasta ocazie autoritatile locale vor putea introduce si alte restrictii. Coeficientul infectarilor…

- In judetul Iasi au fost raportate 266 de cazuri noi de COVID in ultimele 24 de ore. Cele mai multe sunt din municipiu, iar incidenta se apropie de 3 la mia de locuitori. Daca incidenta cazurilor de imbolnavire de Covid-19 pe judet tocmai a trecut de pragul de 2 la mia de locuitori (2,03, mai exact),…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat la Iași ca unul dintre cei mai importanți factori care au dus la creșterea numarului de infectari sunt bolile cronice. In urma analizelor efectuate, s-a constatat ca cele mai grave cazuri au fost inregistrate la persoanele cu afecțiuni cronice precum cele de…

- Circulația rutiera este intrerupta, joi, pe DN 28A, intre Targu Frumos și Pașcani, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit in localitatea Ruginoasa, județul Iași. Cei doi șoferi sunt raniți. Centrul...