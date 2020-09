Scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant din județul Suceava au fost reanalizate, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Conform propunerilor formulate de consiliile de administrație ale unitaților școlare din județul Suceava, avizate de Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sanatate Publica, in saptamana 28 septembrie – 2 octombrie a.c., vor funcționa in scenariul roșu urmatoarele unitați: in orașul Siret – Clubul Copiilor, Colegiul Tehnic „Lațcu Voda”, Gradinița cu Program Normal „Luminița”, Școala Gimnaziala „Petru Mușat” și Gradinița cu Program Normal Siret.…