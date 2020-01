Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu ranirea a sapte persoane a avut loc, vineri, pe DN 17, in Pasul Mestecanis din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca șapte persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, in jurul amiezii, in Pasul Mestecaniș, pe DN 17. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit ISU Suceava in accident au fost implicate opt persoane, din care…

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale in urma unui accident care a avut loc astazi in localitatea Darmanești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme. Toate cele trei persoane erau conștiente, cooperante, iar la o prima evaluare…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier grav produs in noaptea trecuta pe raza localitații Voitinel. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, un autoturism a intrat in gardul unei gospodarii, iar in urma impactului a rezultat ranirea a doua persoane din mașina.…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia. Potrivit primelor detalii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Silozului din localitate. Impactul dintre doua autoturisme s a soldat cu doua persoane ranite.…

- Sase persoane au fost implicate in aceasta seara intr-un accident rutier cu patru masini, produs la iesirea din Radauti spre Suceava. Victimele au fost patru adulti si doi copii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, doi barbati au ramas incarcerati, fiind extrasi din masini de…

- Un accident grav a avut loc in aceasta noapte la ieșirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate doua mașini, in care se aflau cinci persoane. Intr-o mașina se aflau trei persoane, dintre care un minor, toate…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.00, pe DN 1, in dreptul localitații Rahau. Doua persoane au fost ranite și doua mașini avariate. Traficul este ingreunat. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat pe DN 1 km 457, pe raza localitații Rahau, din cauza unui accident rutier. Din primele…