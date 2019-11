Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii se inregistreaza la nivel național, in scadere fața de saptamana trecuta. De asemenea, sunt 23 de cazuri de gripa clinica, mai multe decat in aceeași perioada a sezonului trecut, informeaza Mediafax.Citește și: Primaria Capitalei continua programul…

- Inca 60 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in șapte județe din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.486, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in…

- FOTO – Arhiva Inca 40 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sase judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.370, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

- Schimbarile climatice au luat amploare in ultimii ani favorizand aparitia in tara noastra a unor boli infectioase specifice altor zone de pe glob. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica informeaza ca, pe langa tantarii…

- Inca 53 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sapte judete si Bucuresti. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.321, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 18.268, din care 64 de decese. In ultima saptamana s-au inregistrat 54 de cazuri, aproape jumatate fiind in judetul Brasov.

- Inca 53 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in cinci județe și București, numarul total al imbolnavirilor depașind 18.000, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

- Primele noua zile din august au adus inca 41 de cazuri nou confirmate de rujeola, in județul Suceava.Datele comunicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca județul Suceava se menține, din pacate, pe primul loc la nivel național in ceea ce privește ...