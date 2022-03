Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cursul zilei de astazi s-a intalnit, la Siret, cu Ludwig Heinrich, Prinț de Bavaria, care a sosit cu ajutoare in frontiera. Gheorghe Flutur a spus ca in cadrul intalnirii l-a pus in contact pe primarul din Siret, Adrian Popoiu…

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a mentinut ridicat si sambata, cu un numar de aproximativ 8.000 de persoane, dintre care peste 6.300 cetateni ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Organizația Semiluna Roșie din Turcia a trimis, astazi, trei TIR-uri cu ajutoare in Ucraina. Președintele Semilunii roșii, dr. Kerem Kinikt, vicepreședinte internațional al Crucii Roșii, a avut o intalnire in vama Siret cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, aceștia discutand…

- Avand in vedere situatia generata de agresiunea militara rusa din Ucraina, in data de 02 martie a.c., Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava s-a intrunit in format restrans, in Punctul de coordonare si comanda din PTF Siret, in prezenta prefectului judetului Suceava, a domnului Gheorghe…

- Primul transport cu ajutoare umanitare a ajuns la Isaccea. Refugiatii din Ucraina au nevoie de toata sustinerea noastra Constantenii nu au ramas indiferenti fata de durerea oamenilor care au fugit din calea razboiului. Mii de produse au fost colectate la centrul amenajat de Primaria Municipiului Constanta…

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- In municipiul Radauti au fost amenajate doua spatii incalzite, cu peste doua sute de paturi, pentru a gazdui persoane venite din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in conditiile in care traficul dinspre Ucraina creste si temperaturile exterioare au scazut. Prefectul de Suceava,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca de duminica la amiaza au fost simplificate procedurile de trecere a frontierei pentru femeile și copiii care vor sa treaca din Ucraina in județul Suceava prin vama Siret. Gheorghe Flutur a precizat ca partea ucraineana a fost de…