Stiri pe aceeasi tema

- ''Guvernul nu a reusit sa acorde sumele de bani in totalitate (...) Sunt alocari disproportionate (...) Guvernul isi bate joc de unele localitati unde a alocat o mie de lei. Ce sa faci cu o mie de lei ? Nu acopera nici cheltuielile necesare pentru demersurile din consiliile locale si restul pentru…

- Capriciile vremii au lasat in urma prapad in zeci de localitati din judetul Prahova. Mai multe tronsoane de drumuri judetene s-au prabusit, pur si simplu, dupa ce pamantul de sub carosabil a luat-o la vale. Pagubele se ridica la peste 14 milioane de lei, bani care au fost alocai de la Guvern. Valoarea…

- Prefectura Județului Suceava a solicitat Guvernului Romaniei – Ministerului Dezvoltarii și Administrației Publice, printr-un proiect inaintat luni, 16 iulie a.c., inca 5.460.000 lei pentru inlaturarea distrugerilor inregistrate in urma fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din ultima perioada. Prefectul…

- Evaluarile facute de autoritatile prahovene in urma inundatiilor si alunecarilor de teren de luna trecuta si din aceasta luna arata pagube totale de aproape 110 milioane de lei, cateva zeci de localitati din judet. Vestea buna este ca Guvernul a deblocat deja o prima transa pentru repararea unor drumuri…

- Prefectura Suceava a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale, printr-un proiect de hotarare, alocarea, din Fondul de interventii la dispozitia Guvernului, a inca 5.460.000 lei pentru inlaturarea distrugerilor provocate in judet de fenomenele meteo-hidrologice periculoase din ultima perioada, a…

- Valoarea totala a pagubelor produse in infrastructura judetului Suceava, ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din perioada 28 iunie-9 iulie 2018, este de aproximativ 42 milioane de lei. Potrivit unui raport prezentat de prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, privind valorile estimative ale pagubelor…

- Valoarea totala a pagubelor produse in infrastructura județului Suceava, in urma fenomenelor meteo periculoase, din perioada 28 iunie-9 iulie 2018, se cifreaza la 42.158.000 lei, valoare estimativa. Conform raportului privind valorile estimative ale pagubelor in infrastructura, raport inaintat de…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estimeaza ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa…