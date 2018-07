Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii suceveni au avut parte de o noua misiune de urmarire cu un scenariu desprins parca din filmele de acțiune, in incercarea de a opri un autoturism de teren in care se aflau țigari de contrabanda. Pe parcursul urmaririi au fost trase 12 focuri de arma iar autospeciala poliției de frontiera ...

- Politistii de frontiera de la Brodina – Suceava au incercat sa opreasca un autoturism in care erau transportate tigari de contrabanda, individul de la volan incercand sa dea cu masina peste oamenii legii. Acestia au ripostat si au tras focuri de arma spre cauciucurile vehiculului.

- Un microbuz in care erau ascunse peste 27.000 de pachete de tigari a fost descoperit de politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al institutiei, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, captura a fost facuta in timpul…

- Politistii de frontiera suceveni au deturnat un transport important de tigari de contrabanda dupa o actiune in care au facut uz de armamentul din dotare, actiune condusa de seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Ciorteanu, scrie

- Un autoturism in valoare de circa 25.000 de euro, care era cautat de autoritațile britanice, a fost descoperit in trafic in urma unei acțiuni organizate de lucratorii de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Suceava. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la…

- Politistii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava au folosit armamentul din dotare in incercarea de a prinde doi contrabandisti de tigari si le-au confiscat marfa in valoare de peste 360.000 de lei, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ilie Poroch Seritan.…

- Un contrabandist de țigari a incercat intre cu mașina intr-un polițist de frontiera care a vrut sa-l opreasca pe raza localitații Falcau. In cursul zilei de sambata, in jurul orei 21.00, un echipaj mobil al poliției de frontiera a efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control, pe raza localitații…

- Doi contrabandiști au fost opriți joi, 12 aprilie, cu focuri de arma. Aceștia au lovit și mașina Poliției de Frontiera. Contrabandiștii circulau cu un Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Polițiștii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control mașina respectiva, moment…