- La 3 mai 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 104 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care trei la Campina, doua dintre acestea intrate in autoizolare chiar in cursul acestei zile. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 248…

- La 2 mai 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 118 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care una la Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 226 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 72 de persoane confirmate…

- La 1 mai 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 137 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, niciuna la Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 217 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 70 de persoane confirmate ca…

- La 30 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 159 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, niciuna la Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 225 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 68 de persoane confirmate…

- La 23 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 319 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 17 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 297 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 52 de persoane…

- La 22 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 272 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 17 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 295 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 51 de persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca in județ, miercuri la amiaza erau in autoizolare la domiciliu 2.997 de persoane, iar in carantina instituționalizata 1118 de persoane. De asemenea, numarul locurilor disponibile pentru carantina instituționalizata in cursul zilei de miercuri este de 657 locuri. Potrivit…

- La nivelul județului Suceava, la data de 28.03.2020, ora 18.00 erau 4.309 persoane in izolare voluntara la domiciliu și 517 persoane in carantina instituționalizata, informeaza Prefectura Suceava. ”Precizam faptul ca toate informațiile referitoare la cazurile de persoane infectate cu COVID-19 sunt…