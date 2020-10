Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a primit invitația de a candida pe listele Organizației de la Suceava, la alegerile generale din decembrie. Anunțul a fost facut chiar de el, intr-o conferința de presa susținuta la Suceava, alaturi de liderul județean al PMP, Marian Andronache. Președintele…

- Provocare pentru Gabriela Firea, dupa ce aceasta a anunțat ca va candida la alegerile parlamentare, ca urmare a pierderii Primariei Capitalei.Liderul PSD Bacau Dragos Benea a invitat-o miercuri pe bacauanca Gabriela Firea sa deschida lista la alegerile parlamentare din partea filialei, dupa…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, europarlamenarul Dragoș Benea, spune ca ar dori ca lista pentru alegerile parlamentare sa fie deschisa de Gabriela Firea, fostul primar al Bucureștiului. “Astazi, alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau, vom avea o prima runda de discuții privitoare…

- Partidul Miscarea Populara este a treia forta politica dupa numarul de alesi locali, a anuntat, duminica, presedintele PMP, Eugen Tomac, scrie Agerpres. El a mai menționat ca formațiunea își propune ca ținta pentru parlamentare un scor de peste 10 procente.„Acum, când avem…

- Eugen Tomac, președintele PMP, a anuntat ca a propus premierului Ludovic Orban, președintele PNL, un acord de colaborare in administratiile locale acolo unde pot fi formate majoritati de dreapta. La finalul ședinței Colegiului Național al PMP, Tomac a adaugat ca PMP va merge pe cont propriu la alegerile…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a explicat ca partidul pe care il conduce nu este de acord cu amanarea alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc pe data de 6 decembrie.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac: cei de la USR-PLUS au cazut intre scaune ”Nu…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus ca romanii care au ales sa voteze in strainatate la alegerile parlamentare din 6 decembrie sa o faca doar in 12 secții de votare. Motivul este legat de faptul ca romanii din diaspora s-au inscris la alegerile din decembrie in numar foarte mic, relateaza…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a participat, astazi, la lansarea oficiala a candidaților acestui partid la alegerile locale din data de 27 septembrie. La lansare au fost prezenți candidații PMP pentru funcțiile de primar al Sucevei, Marian Andronache, președinte al Consiliului Județean,…