Suceava: O lebădă a fost salvată dintr-un lac înghețat O lebada a fost salvata de pompierii ISU Suceava dintr-un lac imghețat din Suceava. Pasarea risca sa fie prinsa de gheața in mijlocul lacului Tatarași, potrivit Monitorul de Suceava . Operațiunea a fost facuta la solicitarea membrilor unei asociații de protecție a animalelor, „Casa lui Patrocle". „Balta a inghețat, paznicii parcului, oameni buni de altfel, au incercat in nenumarate randuri s-o scoata la mal, fara succes, au spart și crusta de gheața sa-i faca loc sa inoate. De venit la mal vine, mai ales daca-i hranita, dar cum vrei s-o prinzi se indeparteaza, ca-i șmechera", au spus reprezentanții…

