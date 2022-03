Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 copii si 19 adulti ucraineni au ajuns, prezentand diverse probleme medicale, in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a informat, marti, ca in cadrul Unitatii de Primire Urgente au fost consultati,…

- Comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru afaceri interne, a mers luni in vama Siret din județul Suceava, acolo unde se afla cei mai mulți refugiați care au intrat in Romania. Oficialul a stat de vorba și cu guvernatorul regiunii Cernauți din Ucraina, caruia i-a transmis ca toata Uniunea…

- Cetațenii ucraineni refugiați in Romania au dreptul la servicii medicale in perioada șederii in țara noastra, potrivit prevederilor legale specifice in vigoare, a anunțat, vineri, ministrul Sanatații. Potrvit ministrului Rafila, sunt trei categorii de cetațeni ucraineni veniți in Romania. “Este vorba…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a declarat ca testarea Covid a refugiaților din Ucraina va fi prioritara și este necesara inițierea unor demersuri legislative pentru ca aceștia sa fie exceptați de la carantinare si completarea formularului. Forțele militare ale Rusiei au invadat Ucraina, la…