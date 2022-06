Suceava: Incendiu la acoperişul unui bloc din Fălticeni Zece masini de pompieri intervin, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Falticeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, la fata locului au fost trimise au sapte autospeciale de stingere, trei autoscari mecanice si o ambulanta SMURD. ‘Este vorba despre acoperisul unui bloc de locuinte, care nu este dat in folosinta. Spre locul interventiei au fost trimise sapte autospeciale de stingere, trei autoscari mecanice si o ambulanta SMURD’, au precizat oficialii ISU Suceava. Acestia precizeaza… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

