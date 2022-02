Suceava: Incendiu într-o garsonieră dintr-un bloc din cartierul Burdujeni Pompierii au intervenit, luni, pentru stingerea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera situata la ultimul etaj al unui bloc din cartierul Burdujeni, a informat ISU Suceava. Potrivit sursei citate, nu s-au inregistrat victime si nici nu a fost necesara evacuarea locatarilor de pe scara blocului. La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Suceava cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o autoscara de lucru la inaltime si o ambulanta SMURD B2. In incendiu au ars elemente de mobilier si alte bunuri din interiorul unei camere de locuit.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O garsoniera din cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, de pe Aleea Privighetorilor, a fost afectata de un incendiu izbucnit luni dupa-amiaza.La fata locului au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ...

- Incendiu la o garsoniera din cartierul Burdujeni.Au intervenit militarii Detasamentului Suceava cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o autoscara de lucru la inaltime si ambulanta SMURD B2, transmite ISU Suceava. Au ars elemente de mobilier si alte bunuri din interiorul…

- Este vorba despre un incendiu de vegetație uscata care s-a manifestat, sambata, pe o suprafața de aproximativ 1000 de mp. Forțe alocate: 1APIC. ISU reamintește faptul ca in cazul incendiilor de vegetație uscata, flacarile se intind cu repeziciune pe o suprafața foarte mare, iar pompierii depun un efort…

- FOTO: Autoturism in flacari la Alba Iulia. Pompierii au intervenit cu o autospeciala Un autoturism a fost distrus de flacari, joi dupa-amiaza, la Alba Iulia. A fost afectat compartimentul motor al mașinii. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenot pentru lichidarea unui incendiu…

- INCENDIU la Șpalnaca: O afumatoare a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Șpalnaca: O afumatoare a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 5 ianuarie, la o anexa a unei locuințe din Șpalnaca.…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, in centrul Capitalei, la un apartament dintr-un bloc aflat in zona Amzei. Trei persoane au necesitat ingrijiri medicale, iar una a fost transportata la spital. Potrivit ultimelor date, la fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor,…

- In aceasta noapte angajații IGSU au fost solicitați pentru a lichida doua incendii care au avut loc in sudul țarii. Cadavrul carbonizat al unui barbat a fost descoperit de pompieri in timpul lichidarii unui incendiu izbucnit intr-o casa de locuit.

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 14:10, in localitatea bistrițeana Uriu. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Beclean, dar și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Uriu. Conform ISU BN, au ars…