Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a pagubelor produse in infrastructura judetului Suceava, ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din perioada 28 iunie-9 iulie 2018, este de aproximativ 42 milioane de lei. Potrivit unui raport prezentat de prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, privind valorile estimative ale pagubelor…

- Podul rutier de peste raul Suceava de la Milisauti, inchis duminica dimineata dupa ce a fost avariat grav de debitul foarte mare al raului Suceava, va fi expertizat astazi de specialisti. Comisia va fi condusa de profesorul universitar doctor inginer Cristian Comisu, de la Facultatea de Constructii…

- Podul de peste riul Suceava de la Milișauți, situat pe drumul dintre Suceava si Radauti, va ramine inchis circulației pentru o perioada mai indelungata, dupa ce viiturile din ultimele zile au fisurat un pilon. Anunțul a fost facut de prefectul Mirela Adomnicai. Ea a spus ca urmeaza ca specialiștii Direcției…

- ROMANIA FESTIVAL. Suntem codași la aproape tot ce ține de un nivel de trai și de civilizație. Inauguram, cu mare fast, toalete de fete in școli și scari de incendiu in gradinițe, stam cu wc-urile in curte, mergem pe drumuri pline de gropi, dar adormim intr-o placere de moment. Festivalurile din Romania,…

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube insemnate in sapte localitati din judetul Suceava, fiind afectate si zeci de kilometri de drumuri judetene si comunale. Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a amintit ca in perioada 16-18 iunie 2018 judetul s-a aflat sub avertizare cod…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, considera ca actualele partide de guvernamant, PSD și ALDE, cauta orice modalitate de „a fura” banii a șapte milioane de romani. Daniel Cadariu a precizat ca anunțul ministrului muncii, Lia Olguța Vasilescu, potrivit caruia Guvernul vrea sa faca opțional Pilonul…

- Primaria a scos la licitatie contractual pentru intretinerea si repararea strazilor in urmatorii patru ani. Potrivit estimarilor Primariei valoarea minima a contractului este de 91 de milioane de lei, iar cea maxima de 419 milioane de lei.

- Viceprimarul Dan Tarcea spune prin studiul de prefezabilitate specialiștii vor oferi municipalitații trei variante de traseu. “De ce facem acest studiu de prefezabilitate? Pentru ca acest studiu ne va da toate datele, unde vor fi stațiile, la ce distanța vor fi stațiile de îmbarcare…